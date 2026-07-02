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Названы условия аренды Онана из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор», опции выкупа нет

Названы условия аренды Онана из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор», опции выкупа нет
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Камерунский голкипер Андре Онана переходит в «Трабзонспор» из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, на прошлой неделе стороны согласовали сделку, а сейчас произошло подписание договора.

Срок новой аренды Онана в «Трабзонспор» составит один год. Турки заплатят до € 1,5 млн в зависимости от результатов. Договор аренды не предусматривает опцию выкупа. Вратарь вернётся в «Манчестер Юнайтед» после истечения срока соглашения.

Сообщается, что «Трабзонспор» также возьмёт на себя бо́льшую часть зарплаты игрока. Онана уже выступал за «Трабзонспор» на правах аренды в сезоне-2025/2026. На его счету 29 матчей и 34 пропущенных мяча в турецкой Суперлиге.

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