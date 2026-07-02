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Хавбек Португалии Витинья: прекрасно понимаю критику и вопросы по поводу нашей игры

Хавбек Португалии Витинья: прекрасно понимаю критику и вопросы по поводу нашей игры
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Полузащитник сборной Португалии Витинья высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Хорватией. Встреча пройдёт завтра, 3 июля, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада. Начало игры — в 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра нам нужно сыграть лучше, и мы знаем, как этого добиться. Наш последний матч [с Колумбией (0:0)] прошёл не так, как мы хотели. Мы не можем позволить себе больше ошибаться. Мы должны показать, что заслуживаем выхода в следующий раунд. Я прекрасно понимаю критику и вопросы по поводу нашей игры в последнее время и благодарен болельщикам за поддержку. Очень приятно видеть здесь такое большое португальское сообщество, оно придаёт нам дополнительную мотивацию», — приводит слова Витиньи официальный сайт ФИФА.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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