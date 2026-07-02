«МЮ» и «Ливерпуль» могут побороться за полузащитника сборной Марокко — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к полузащитнику сборной Марокко и «Ромы» Нейлу Эль-Айнауи. Посредники провели переговоры с этими клубами по поводу доступности 25-летнего футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Рома» готова продать футболиста, если получит подходящее предложение.

Эль-Айнауи принял участие во всех четырёх матчах сборной Марокко на чемпионате мира 2026 года. В этих встречах защитник не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Эль-Айнауи с «Ромой» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

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