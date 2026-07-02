«Ливерпуль» установил мемориал в память о Диогу Жоте и его брате

Футбольный клуб «Ливерпуль» установил постоянный мемориал в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве накануне первой годовщины его гибели. 3 июля 2025 года братья погибли в автокатастрофе.

Скульптура в виде сердца носит название «Навсегда 20» (в память о Диогу «Ливерпуль» вывел 20-й номер из обращения). Она установлена на 97-й авеню «Энфилда», где ранее был расположен стихийный мемориал, созданный болельщиками. Постамент выполнен из португальского камня Granby Rock; он содержит лазерную гравировку с посвящением обоим братьям. Отдельные элементы композиции отражают личную жизнь Диогу вне футбола.

«Навсегда 20» станет вечным символом любви, единства и памяти, а также местом, где каждый сможет поразмышлять, вспомнить и отдать дань уважения», – опубликовано в посте клуба на официальном сайте.

Фото: ФК «Ливерпуль»

Фото: ФК «Ливерпуль»

Фото: ФК «Ливерпуль»

Фото: ФК «Ливерпуль»

Фото: ФК «Ливерпуль»