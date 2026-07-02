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Испания — Австрия: гол Кукурельи на 29-й минуте отменён в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Испания — Австрия: гол Кукурельи на 29-й минуте отменён
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'    

На 29-й минуте защитник «Фурия Роха» Марк Кукурелья забил гол, однако он был отменён из-за фола на вратаре Австрии.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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