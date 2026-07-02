Испания — Австрия: Оярсабаль открыл счёт на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт — 1:0 в пользу сборной Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 36-й минуте нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт.

Ранее, на 29-й минуте, защитник «Фурия Роха» Марк Кукурелья забил гол, однако он был отменён из-за фола на вратаре Австрии.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: