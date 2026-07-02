Фото: фол сборной Испании на вратаре Австрии, приведший к отмене гола Кукурельи

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья забил гол на 29-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Австрией, однако он был отменён из-за фола испанцев на вратаре соперника Александре Шлагере.

Через семь минут нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: