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Фото: фол сборной Испании на вратаре Австрии, приведший к отмене гола Кукурельи

Фото: фол сборной Испании на вратаре Австрии, приведший к отмене гола Кукурельи
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья забил гол на 29-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Австрией, однако он был отменён из-за фола испанцев на вратаре соперника Александре Шлагере.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'    

Через семь минут нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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