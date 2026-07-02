«Арсенал» заинтересован в трансфере двух игроков «Астон Виллы» — The Telegraph

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к двум футболистам «Астон Виллы». Как сообщает издание The Telegraph, в сферу интересов клуба попали защитник Эзри Конса и вингер Морган Роджерс. По данным источника, у Консы осталось два года по контракту с «Виллой», а клуб оценивает его примерно в € 70 млн.

Сообщается, что эта сумма превышает ту, которую готов заплатить «Арсенал». Пока неизвестно, смогут ли «канониры» сделать предложение и по Роджерсу, и по Консе или только одному из двух игроков.

Текущим летом оба игрока находятся в составе сборной Англии на чемпионате мира — 2026. При этом Конса выходил в стартовом составе во всех четырёх матчах, а Роджерс трижды появлялся на поле по ходу игры.