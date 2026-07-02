Вячеслав Литвинов высказался после продления контракта с «Сочи»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался после продления контракта. Новое соглашение между клубом и 25-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

«Не буду скрывать, у меня были предложения и от других клубов. Но для меня было важно не уходить в тот момент, когда команда оказалась в непростой ситуации. Хотелось остаться, продолжить этот путь вместе с ребятами и сделать всё возможное, чтобы вернуть «Сочи» в Премьер-Лигу. Верю в нашу команду, в наших болельщиков и в то, что вместе мы сможем решить все поставленные задачи. Очень счастлив, что остаюсь здесь, и благодарен клубу за доверие», — приводит слова Литвинова телеграм-канал «Сочи».

По итогам сезона-2025/2026 «Сочи» не сумел сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.

Литвинов перешёл в «Сочи» в 2023 году и с тех пор провёл за клуб 79 матчей во всех турнирах.