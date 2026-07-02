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Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном Бэтмена ценой в € 130-150 тыс.

Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном Бэтмена ценой в € 130-150 тыс.
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прибыл на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'    

Как сообщает Marca, официальная информация об этом ювелирном изделии отсутствует. Вероятно, кулон был сделан специально для 18-летнего футболиста. Он полностью покрыт бриллиантами. Подчёркивается, что ориентировочная стоимость подобного украшения может составлять € 130-150 тыс.

Фото: FIFA via Getty Images

Матч сборной Испании с Австрией проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт — 1:0 в пользу «Фурия Роха».

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Чем уникален Ламин Ямаль:

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