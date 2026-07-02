Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном Бэтмена ценой в € 130-150 тыс.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прибыл на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

Как сообщает Marca, официальная информация об этом ювелирном изделии отсутствует. Вероятно, кулон был сделан специально для 18-летнего футболиста. Он полностью покрыт бриллиантами. Подчёркивается, что ориентировочная стоимость подобного украшения может составлять € 130-150 тыс.

Фото: FIFA via Getty Images

Матч сборной Испании с Австрией проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт — 1:0 в пользу «Фурия Роха».

Чем уникален Ламин Ямаль: