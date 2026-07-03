Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Австрия: голы, передачи, карточки

Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Австрии. Встреча плей-офф завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 3:0.

Ямаль в данной игре был заменён на 86-й минуте. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Всего на счету Ямаля один гол в четырёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Чем уникален Ламин Ямаль: