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Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Австрия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Австрия: голы, передачи, карточки
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Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Австрии. Встреча плей-офф завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Ямаль в данной игре был заменён на 86-й минуте. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Ламин Ямаль Подробнее

Всего на счету Ямаля один гол в четырёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном Бэтмена ценой в € 130-150 тыс.

Чем уникален Ламин Ямаль:

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