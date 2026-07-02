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«Манчестер Сити» потратил на трансферы € 964 млн за три года, только у одного клуба больше

«Манчестер Сити» потратил на трансферы € 964 млн за три года, только у одного клуба больше
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Трансферные расходы «Манчестер Сити» достигли £ 824 млн (€ 964 млн) за три года после подписания английского полузащитника Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». По данным издания Sky Sports, лишь один клуб потратил за данный период больше денег на приобретение игроков.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатил за переход Андерсона £ 116 млн (€ 136 млн). Это сделало его самым дорогим английским футболистом в истории.

По данным источника, только лондонский «Челси» потратил больше денег, чем «Манчестер Сити» с лета 2023 года, Расходы «синих» на входящие трансферы, по информации издания, составляют £ 1 млрд (€ 1,17 млрд).

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