Данни: Португалия победит Хорватию, выйдет в 1/8 финала ЧМ, а Роналду забьёт

Бывший полузащитник сборной Португалии Мигел Данни поделился ожиданиями от грядущего матча национальной команды с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я уверен, что Португалия выиграет эту встречу и выйдет в 1/8 финала чемпионата мира. Жду тяжёлого матча, но сборная Португалии отлично сыграет и победит. Что касается Криштиану Роналду, то я уверен, что он будет очень полезен на поле. Скажу так: Роналду забьёт в этой встрече!» — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Матч сборной Португалии с Хорватией состоится в пятницу, 3 июля. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто. Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск.

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