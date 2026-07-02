Унай Симон побил национальный рекорд Икера Касильяса на чемпионатах мира

Голкипер сборной Испании Унай Симон превзошёл достижение своего предшественника Икера Касильяса по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира. В эти минуты Испания играет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Симон не пропустил во встречах группового этапа с Кабо-Верде (0:0), Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). С учётом прошлого ЧМ к исходу первой половины игры Симон превзошёл достижение Касильяса, который не пропускал в финальной части чемпионата мира в течение 476 минут подряд.