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Унай Симон побил национальный рекорд Икера Касильяса на чемпионатах мира

Унай Симон побил национальный рекорд Икера Касильяса на чемпионатах мира
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Голкипер сборной Испании Унай Симон превзошёл достижение своего предшественника Икера Касильяса по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира. В эти минуты Испания играет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Ранее Симон не пропустил во встречах группового этапа с Кабо-Верде (0:0), Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). С учётом прошлого ЧМ к исходу первой половины игры Симон превзошёл достижение Касильяса, который не пропускал в финальной части чемпионата мира в течение 476 минут подряд.

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