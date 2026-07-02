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Испания — Австрия: Порро укрепил преимущество «Фурия Роха» на 66-й минуте в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Испания — Австрия: Порро укрепил преимущество «Фурия Роха» на 66-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт — 2:0 в пользу сборной Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

На 66-й минуте защитник Педро Порро укрепил преимущество испанской национальной команды.

Ранее, на 29-й минуте, защитник «Фурия Роха» Марк Кукурелья забил гол, однако он был отменён из-за фола на вратаре Австрии. На 36-й минуте нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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