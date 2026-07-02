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Саммервилл — главная цель «МЮ» на роль вингера, трансфер зависит от Рашфорда — Sky Sports

Саммервилл — главная цель «МЮ» на роль вингера, трансфер зависит от Рашфорда — Sky Sports
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Вингер лондонского «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл стал главной целью «Манчестер Юнайтед» для усиления атаки. Как сообщает издание Sky Sports, 24-летний игрок является основным кандидатом на роль левого форварда «Юнайтед».

По данным источника, ситуация с подписанием футболиста на данную позицию в «МЮ» пока остаётся неопределённой. Будущая сделка зависит от того, что произойдёт с форвардом Маркусом Рашфордом, который этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны», за которую выступал на правах аренды.

«Вест Хэм» по итогам сезона вылетел из английской Премьер-лиги. Ранее команду покинул полузащитник Матеуш Фернандеш, перебравшийся в «Тоттенхэм».

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