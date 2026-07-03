«Это карма, нам всё вернётся». Томас Тухель — о Руке бога перед 1/8 финала ЧМ на «Ацтеке»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о Руке бога Диего Марадоны перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой.

Встреча состоится на мексиканском стадионе «Ацтека», на котором Англия проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ-1986 (1:2). Автором обоих голов Аргентины стал легендарный футболист Диего Марадона; первый из них он забил левой рукой, которую потом назвал рукой Бога.

«Да, она нас вознаградит, мы всё вернём. Это карма, нам всё вернётся, мы всё изменим.

Конечно, я помню чемпионат мира Марадоны. Два гола в ворота Англии — один после дриблинга, а другой — который сегодня уже никогда бы не был засчитан.

Это культовый стадион. Я помню альбом с фотографиями, посвящённый ему. Я очень рад этой игре. Это знаковый матч — мы будем играть против энергии всей страны», – приводит слова Тухеля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/16 финала турнира сборная Англии одолела ДР Конго со счётом 2:1.