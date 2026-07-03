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«Это карма, нам всё вернётся». Томас Тухель — о Руке бога перед 1/8 финала ЧМ на «Ацтеке»

«Это карма, нам всё вернётся». Томас Тухель — о Руке бога перед 1/8 финала ЧМ на «Ацтеке»
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о Руке бога Диего Марадоны перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится на мексиканском стадионе «Ацтека», на котором Англия проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ-1986 (1:2). Автором обоих голов Аргентины стал легендарный футболист Диего Марадона; первый из них он забил левой рукой, которую потом назвал рукой Бога.

«Да, она нас вознаградит, мы всё вернём. Это карма, нам всё вернётся, мы всё изменим.

Конечно, я помню чемпионат мира Марадоны. Два гола в ворота Англии — один после дриблинга, а другой — который сегодня уже никогда бы не был засчитан.

Это культовый стадион. Я помню альбом с фотографиями, посвящённый ему. Я очень рад этой игре. Это знаковый матч — мы будем играть против энергии всей страны», – приводит слова Тухеля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/16 финала турнира сборная Англии одолела ДР Конго со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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