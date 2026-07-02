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Тренер Бельгии Гарсия, раскритиковавший игру Сенегала, высказался об африканских сборных

Тренер Бельгии Гарсия, раскритиковавший игру Сенегала, высказался об африканских сборных
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия уточнил, что не хотел раскритиковать все африканский сборные. Ранее специалист после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала (3:2) критически высказался о команде Папа Тиава, отметив плохие тактические решения «таких команд».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Возвращаясь к моему заявлению после встречи и устраняя всякую двусмысленность: говоря о «таких командах», я имел в виду команды, которые не привыкли, что у них есть преимущество в такого рода матчах на таком уровне на чемпионате мира. Ни в коем случае она [фраза] не была нацелена на африканские команды и с таким же успехом могла относиться к командам из Азии, Южной Америки или Европы, которые не привыкли к такому давлению.

Сам будучи тогда менее опытным тренером, я заплатил за то, чтобы понять, что прекращать играть, чтобы любой ценой добиться результата, контрпродуктивно. Именно об этом я и думал, говоря, что эти команды в такие моменты могут потерять свою тактическую структуру», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети X.

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится со сборной США. Сенегал завершил выступление на турнире.

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