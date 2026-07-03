Фабрицио Романо назвал условие, при котором Баркола может уйти из «ПСЖ» в «Ливерпуль»

Журналист Фабрицио Романо в соцсети X высказался о ситуации вокруг вингера «ПСЖ» и сборной Франции Брэдли Баркола. По данным источника, английский «Ливерпуль» продолжает активно интересоваться футболистом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не намерен продавать Баркола в текущее трансферное окно. По информации инсайдера, ситуация может измениться в случае, если парижане приобретут вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда и полузащитника «Монако» Магнеса Акилуша. Интерес к обоим приписывают французскому клубу.

Сообщается, что в таком случае «ПСЖ» может изменить решение по Баркола в случае крупного предложения.