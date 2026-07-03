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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили матч Испания — Австрия на ЧМ-2026

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили матч Испания — Австрия на ЧМ-2026
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Испанские актёры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, а также известная певица Росалия посетили матч своей сборной с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    
Бардем, Крус, Росалия

Бардем, Крус, Росалия

Фото: Кадр из трансляции

Бардем известен по «Старикам здесь не место», он получил за картину «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также испанец снимался в «Пиратах Карибского моря» и «Дюне».

Крус также снялась в той же части «Пиратов Карибского моря», что и Бардем. Получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана после фильма «Вики Кристина Барселона».

В 1/8 финала Испания сыграет с победителем пары Португалия — Хорватия, которые начнут свой матч 3 июля в 2:00 мск. Матч 1/8 финала между командами состоится 6 июля в 22:00 мск, а финал турнира запланирован на 19 июля.

Сборная Испания — действующий чемпион Европы. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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