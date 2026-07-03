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Испания впервые выиграла матч плей-офф ЧМ с 2010-го, до этого уступала России и Марокко

Испания впервые выиграла матч плей-офф ЧМ с 2010-го, до этого уступала России и Марокко
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Сборная Испании впервые с 2010 года победила в матче плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/16 финала мирового первенства 2026 года «Фурия Роха» разгромила Австрию со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

На чемпионате мира 2014 года Испания не вышла из группы. На мировом первенстве 2018 года испанцы уступили сборной России на стадии 1/8 финала. На ЧМ-2022 «Фурия Роха» проиграла Марокко на аналогичном этапе.

На стадии 1/8 финала нынешнего турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия. Игра состоится 6 июля.

Напомним, в 2010 году испанская национальная команда стала чемпионом мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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