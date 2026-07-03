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«Краснодар» предложил двухлетний контракт Магомеду Оздоеву

«Краснодар» предложил двухлетний контракт Магомеду Оздоеву
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«Краснодар» предложил двухлетний контракт экс-игроку сборной России Магомеду Оздоеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. После ухода из ПАОКа полузащитник находится в статусе свободного агента.

Оздоев выступал за ПАОК с лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач в 50 матчах во всех турнирах.

Последним клубом в Оздоева в России был санкт-петербургский «Зенит», из которого он перебрался в турецкий «Карагюмрюк» в 2022 году. Также на родине полузащитник выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». На счету Оздоева 35 встреч за сборную России.

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