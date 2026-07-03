Португалия — Хорватия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

В ночь со 2 на 3 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L. Команда уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).