Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Австрия, у вингера 0+0 в этой встрече

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

Ямаль был заменён на 86-й минуте. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями. Вингер создал два момента и пять раз удачно демонстрировал дриблинг.

Во встрече с Австрией дублем отметился нападающий Микель Оярсабаль. Дважды ему ассистировал крайний защитник Марк Кукурелья. Ещё один гол «Фурия Роха» забил Педро Порро. Он сделал это с передачи крайнего нападающего Алекса Баэны.

В следующем матче Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чем уникален Ламин Ямаль: