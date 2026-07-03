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Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Австрия, у вингера 0+0 в этой встрече

Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Австрия, у вингера 0+0 в этой встрече
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Ямаль был заменён на 86-й минуте. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями. Вингер создал два момента и пять раз удачно демонстрировал дриблинг.

Во встрече с Австрией дублем отметился нападающий Микель Оярсабаль. Дважды ему ассистировал крайний защитник Марк Кукурелья. Ещё один гол «Фурия Роха» забил Педро Порро. Он сделал это с передачи крайнего нападающего Алекса Баэны.

В следующем матче Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

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Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном Бэтмена ценой в € 130-150 тыс.

Чем уникален Ламин Ямаль:

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