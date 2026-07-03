Унай Симон приблизился к рекорду Икера Касильяса за сборную Испании на ЧМ

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австрией (3:0). Таким образом, голкипер вплотную приблизился к рекорду Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей за сборную Испании на ЧМ.

На счету бывшего вратаря мадридского «Реала» семь матчей без пропущенных голов на мировых первенствах. На данный момент Унай Симон провёл шесть подобных встреч.

Всего у Симона 62 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 28 раз сыграл «на ноль». На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия.