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Унай Симон приблизился к рекорду Икера Касильяса за сборную Испании на ЧМ

Унай Симон приблизился к рекорду Икера Касильяса за сборную Испании на ЧМ
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австрией (3:0). Таким образом, голкипер вплотную приблизился к рекорду Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей за сборную Испании на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

На счету бывшего вратаря мадридского «Реала» семь матчей без пропущенных голов на мировых первенствах. На данный момент Унай Симон провёл шесть подобных встреч.

Всего у Симона 62 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 28 раз сыграл «на ноль». На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия.

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