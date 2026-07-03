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Тренер сборной Испании отреагировал на разгромную победу в матче с Австрией на ЧМ-2026

Тренер сборной Испании отреагировал на разгромную победу в матче с Австрией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о разгромной победе команды во встрече с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Великие команды показывают себя, когда это нужно. Мы внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Нам удалось достичь почти полного совершенства во всех аспектах. Но должны продолжать прогрессировать. Всё можно ещё немного улучшить. В плей-офф соперники ещё более сложные. Наше мышление становится лучше. Команда требует всё больше и больше», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

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