Тренер сборной Испании отреагировал на разгромную победу в матче с Австрией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о разгромной победе команды во встрече с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Великие команды показывают себя, когда это нужно. Мы внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Нам удалось достичь почти полного совершенства во всех аспектах. Но должны продолжать прогрессировать. Всё можно ещё немного улучшить. В плей-офф соперники ещё более сложные. Наше мышление становится лучше. Команда требует всё больше и больше», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

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