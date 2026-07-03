Вратарь Испании Унай Симон установил новый рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австрией (3:0). Таким образом, голкипер установил новый рекорд «сухой» серии на ЧМ. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Испанский вратарь не пропускает на протяжении 519 минут. Благодаря этому он обошёл предыдущего рекордсмена, экс-вратаря сборной Италии Вальтера Дзенгу (517 минут).

В последний раз соперники забили гол в ворота Симона на чемпионате мира 2 декабря 2022 года. Тогда сборная Японии обыграла испанскую национальную команду со счётом 2:1.

Всего у Симона 62 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 28 раз сыграл «на ноль». На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия.