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Вратарь Испании Унай Симон установил новый рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира

Вратарь Испании Унай Симон установил новый рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австрией (3:0). Таким образом, голкипер установил новый рекорд «сухой» серии на ЧМ. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Испанский вратарь не пропускает на протяжении 519 минут. Благодаря этому он обошёл предыдущего рекордсмена, экс-вратаря сборной Италии Вальтера Дзенгу (517 минут).

В последний раз соперники забили гол в ворота Симона на чемпионате мира 2 декабря 2022 года. Тогда сборная Японии обыграла испанскую национальную команду со счётом 2:1.

Всего у Симона 62 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 28 раз сыграл «на ноль». На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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