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Де ла Фуэнте высказался о матче с победителем пары Португалия — Хорватия в 1/8 финала ЧМ

Де ла Фуэнте высказался о матче с победителем пары Португалия — Хорватия в 1/8 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о потенциальном сопернике на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. На этом этапе «Фурия Роха» встретится с победителем пары Португалия — Хорватия.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Хорватия

«Мы очень хорошо знаем и Португалию, и Хорватию. Это две отличные команды. Кто бы из них ни победил, мы с нетерпением ждём встречи с ними», — сказал де ла Фуэнте после игры 1/16 финала с Австрией.

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 2:00 мск. Матч одной из этих сборных с Испанией на стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в США.

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