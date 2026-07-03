Де ла Фуэнте высказался о матче с победителем пары Португалия — Хорватия в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о потенциальном сопернике на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. На этом этапе «Фурия Роха» встретится с победителем пары Португалия — Хорватия.

«Мы очень хорошо знаем и Португалию, и Хорватию. Это две отличные команды. Кто бы из них ни победил, мы с нетерпением ждём встречи с ними», — сказал де ла Фуэнте после игры 1/16 финала с Австрией.

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 2:00 мск. Матч одной из этих сборных с Испанией на стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в США.

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