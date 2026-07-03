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Андрей Аршавин назвал «слабое звено» сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Андрей Аршавин назвал «слабое звено» сборной Испании на чемпионате мира — 2026
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал игрока национальной команды Испании, которого считает «слабым звеном» на чемпионате мира 2026 года. В 1/16 финала испанцы разгромили сборную Австрии (3:0). Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Мерино — запасной вариант. Основная тройка [полузащитников] — Педри, Ольмо и Родри. В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна.

Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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