Андрей Аршавин назвал «слабое звено» сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал игрока национальной команды Испании, которого считает «слабым звеном» на чемпионате мира 2026 года. В 1/16 финала испанцы разгромили сборную Австрии (3:0). Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.

«Мерино — запасной вариант. Основная тройка [полузащитников] — Педри, Ольмо и Родри. В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна.

Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».