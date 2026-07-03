Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Нидерландов Гравенберх высказался после вылета сборной с ЧМ-2026

Полузащитник Нидерландов Гравенберх высказался после вылета сборной с ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира – 2026. В 1/16 финала турнира Нидерланды проиграли сборной Марокко со счётом 1:1 (2:3 пен.). Гравенберх впервые выступил на чемпионате мира; он вышел в стартовом составе во всех четырёх матчах команды на турнире и отдал две голевые передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Тяжело выразить разочарование словами, мы мечтали о гораздо большем. Спасибо всем за то, что были с нами на каждом шагу. Горжусь тем, что представлял нашу страну на своём первом чемпионате мира», – написал Гравенберх на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android