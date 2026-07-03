Полузащитник Нидерландов Гравенберх высказался после вылета сборной с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира – 2026. В 1/16 финала турнира Нидерланды проиграли сборной Марокко со счётом 1:1 (2:3 пен.). Гравенберх впервые выступил на чемпионате мира; он вышел в стартовом составе во всех четырёх матчах команды на турнире и отдал две голевые передачи.

«Тяжело выразить разочарование словами, мы мечтали о гораздо большем. Спасибо всем за то, что были с нами на каждом шагу. Горжусь тем, что представлял нашу страну на своём первом чемпионате мира», – написал Гравенберх на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.