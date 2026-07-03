Суперкомпьютер Opta оценил шансы Португалии и Хорватии на выход в 1/8 финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Португалия — Хорватия, который состоится сегодня, 3 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы сборной Португалии на победу в основное время составляют 56,2%, в то время как команды Хорватии — 19,5%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 24,3%. В целом шансы на проход Португалии суперкомпьютер оценивает в 68,7%, а Хорватии — в 31,3%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).