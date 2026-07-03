«Они очень сильны в игре с мячом». Алаба — об Испании в матче с Австрией на ЧМ-2026

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«В первые 20-25 минут у нас всё было нормально, но после первого перерыва, думаю, они [Испания] немного изменились, и нам стало сложнее. Они очень сильны с мячом. Они много владеют мячом, и после 90 минут трудно просто бегать за ним. У них есть игроки хорошего качества, и они очень опасны», – приводит слова Алабы DAZN.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.