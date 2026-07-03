«Никто не хочет оказаться в подобных ситуациях». Тимоти Кастань — о матче с Сенегалом

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань прокомментировал матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Сенегалом (3:2). Бельгийцы уступали африканской команде со счётом 0:2, но смогли сравнять счёт благодаря голам Ромелу Лукаку (86-я минута) и Юри Тилеманса (89-я минута). Победный гол забил Тилеманс на 120+5-й минуте, реализовав пенальти.

«Это была невероятная победа. Никогда бы не подумал, что всё изменится за пять минут. Но нам предстоит много работы, потому что, очевидно, никто не хочет оказаться в подобных ситуациях.

Мы не можем полагаться на то, что забьём голы за пять минут до конца матча, чтобы снова выйти вперёд. В первом тайме мы плохо прессинговали. Мы так и не смогли эффективно остановить их на флангах, делали слишком много передач на дальние расстояния, теряли владение. Мы проанализируем это, когда вернёмся к тренировкам. Вчера был повод для празднования», – приводит слова Кастаня Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В 1/8 финала турнира Бельгия сыграет со сборной США.