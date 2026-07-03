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Сестра Роналду заявила, что форвард завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026

Сестра Роналду заявила, что форвард завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026
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Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, заявила, что футболист завершит карьеру в национальной команде после ЧМ-2026.

«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную. По информации из надёжного источника, этот чемпионат мира станет его «последним танцем», — приводит слова Авейру Marca со ссылкой на Sport TV.

3 июля сборная Португалии встретится с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Роналду попал в стартовый состав на этот матч.

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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