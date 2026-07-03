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Сборная Испании на ЧМ-2026: результаты на 2 июля 2026, с кем и когда следующий матч

Сборная Испании на ЧМ-2026: результаты на 2 июля, следующий матч
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Сборная Испании обыграла национальную команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Результаты матчей сборной Испании на ЧМ-2026 на 2 июля:

— Испания — Кабо-Верде — 0:0, 1-й тур группы H;
— Испания — Саудовская Аравия — 4:0, 2-й тур группы H;
— Уругвай — Испания — 0:1, 3-й тур группы H;
— Испания — Австрия — 3:0, 1/16 финала.

Следующий матч сборной Испании на ЧМ-2026:

— 6 июля, 22:00 мск. Португалия/Хорватия — Испания, 1/8 финала.

Испания заняла первое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала семь очков за три встречи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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