Сборная Испании стала второй командой, не пропустившей по итогам четырёх матчей на ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла национальную команду Австрии со счётом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Таким образом, испанцы стали второй командой, не пропустившей по итогам четырёх встреч на турнире. Ранее без пропущенных мячей четыре игры прошла сборная Мексики.

На групповом этапе испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0) и победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.