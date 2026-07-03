Сестра Роналду: любой умный человек должен любить Криштиану

Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, высказалась о футболисте. Ранее она заявила, что Роналду завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026.

«Любой умный человек, который любит футбол, должен любить Роналду. В итоге проигрывают именно такие люди. Он доминирует уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас мы, семья Авейру, и откуда мы начинали. Посмотрите, через какие страдания прошла моя мать… Неужели вы думаете, что критика может повлиять на наше счастье? Никогда!» — приводит слова Авейру Marca.

3 июля сборная Португалии встретится с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Роналду попал в стартовый состав на этот матч.

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0).