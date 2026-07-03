Криштиану Роналду стал первым, кто сыграл в плей-офф ЧМ в возрасте 41 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира в возрасте 41 года. Об этом сообщил OptaJoao в социальной сети Х. Роналду вышел на поле с первых минут в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.