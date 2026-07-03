Микель Оярсабаль поднялся на шестое место в списке бомбардиров сборной Испании

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оформил дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австрией (3:0), благодаря чему улучшил свои позиции в рейтинге бомбардиров национальной команды.

Теперь на счету форварда 29 голов в 57 встречах. Он опередил Фернандо Морьентеса (27) и догнал Фернандо Йерро (29). Ближайшая цель — показатель Давида Сильвы (35). Среди действующих игроков выше всех остаётся Альваро Мората (37, четвёртое место), тогда как у Феррана Торреса 24 мяча. Лидером списка является Давид Вилья (59), далее идут Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

В 1/8 финала Испания сыграет 6 июля с победителем пары Португалия — Хорватия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.