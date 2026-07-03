Австралия — Египет: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Австралии и Египта. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.