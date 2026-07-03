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Тренер Австрии Рангник отреагировал на поражение в матче с Испанией на ЧМ-2026

Тренер Австрии Рангник отреагировал на поражение в матче с Испанией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Мы вышли из чрезвычайно сложной группы. Уже при жеребьёвке стало понятно, что высока вероятность занять второе место и затем попасть на Испанию. Это был огромный вызов. Но я думаю, что мы могли бы на равных сыграть почти с любым другим соперником, и у нас бы хорошие шансы пройти дальше. У нас появлялись моменты, которые мы могли бы лучше реализовать — с большей смелостью или качеством, однако мы встретились с действительно выдающимся соперником», – приводит слова Рангника Kronen Zeitung.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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