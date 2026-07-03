Тренер Австрии Рангник отреагировал на поражение в матче с Испанией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Мы вышли из чрезвычайно сложной группы. Уже при жеребьёвке стало понятно, что высока вероятность занять второе место и затем попасть на Испанию. Это был огромный вызов. Но я думаю, что мы могли бы на равных сыграть почти с любым другим соперником, и у нас бы хорошие шансы пройти дальше. У нас появлялись моменты, которые мы могли бы лучше реализовать — с большей смелостью или качеством, однако мы встретились с действительно выдающимся соперником», – приводит слова Рангника Kronen Zeitung.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.