Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард сборной Австрии Арнаутович высказался о поражении от Испании в 1/16 финала ЧМ-2026

Форвард сборной Австрии Арнаутович высказался о поражении от Испании в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович высказался о поражении в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 с национальной командой Испании. Австрийцы проиграли со счётом 0:3 и покинули турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Если соперник сильнее и одерживает убедительную победу, то с этим нужно смириться. Думаю, если бы мы забили первый гол, всё сложилось бы иначе. Уважаю Испанию, это выдающаяся команда, безусловно, фаворит этого чемпионата мира. Но думаю, ребятам не стоит слишком расстраиваться. Держитесь – мы снова смогли войти в историю», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Уничтожение от Испании в плей-офф ЧМ! А в гонку бомбардиров включился неожиданный герой
Уничтожение от Испании в плей-офф ЧМ! А в гонку бомбардиров включился неожиданный герой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android