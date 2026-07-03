Форвард сборной Австрии Арнаутович высказался о поражении от Испании в 1/16 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович высказался о поражении в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 с национальной командой Испании. Австрийцы проиграли со счётом 0:3 и покинули турнир.

«Если соперник сильнее и одерживает убедительную победу, то с этим нужно смириться. Думаю, если бы мы забили первый гол, всё сложилось бы иначе. Уважаю Испанию, это выдающаяся команда, безусловно, фаворит этого чемпионата мира. Но думаю, ребятам не стоит слишком расстраиваться. Держитесь – мы снова смогли войти в историю», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.