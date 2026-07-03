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Матвей Кисляк рассказал, какие выводы удалось сделать после поражения России от Египта

Матвей Кисляк рассказал, какие выводы удалось сделать после поражения России от Египта
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1). Встреча состоялась 28 мая.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

– Недавно сборная провела игру с Египтом. Валерий Карпин отмечал, что это был один из самых сильных соперников за последние четыре года. Почувствовали, что это действительно мощная команда?
– Сопротивление было другим по сравнению с предыдущими матчами. Но ничего сверхъестественного не было. Есть индивидуально сильные игроки, но в целом это просто хорошая команда, с которой было интересно проверить себя.

– Какие выводы удалось сделать после такого матча?
– Главный вывод в том, что не всегда всё будет так легко, как кажется. Когда играешь с командами более низкого уровня, формируются немного другие ожидания. Многие из нас давно не играли на международной арене. Когда встречаешься с таким соперником, как Египет, начинаешь лучше понимать свой уровень и осознаёшь, что всё не так просто.

Особенно если представить, что дальше могут быть ещё более сильные команды. Сейчас мы не знаем, что будет, если сыграем с любой другой сборной. А такие матчи помогают хотя бы примерно понять, где ты находишься и в каком направлении нужно двигаться. Чем чаще мы будем играть с такими сборными, тем лучше будем готовы к серьёзным вызовам, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.

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