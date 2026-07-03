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Ямаль высказался о возможном противостоянии с Роналду в 1/8 финала ЧМ-2026

Ямаль высказался о возможном противостоянии с Роналду в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026. На стадии 1/16 финала Испания разгромила сборную Австрии со счётом 3:0.

«Я очень благодарен за поддержку. Это сильно мне помогает. Победа на чемпионате мира — это самое большое достижение, нет ничего лучше чемпионата мира. Когда ребёнок мечтает, он мечтает об этом. Пройти дальше и исполнить мою мечту — выиграть чемпионат мира со сборной Испании. Возможный матч против Роналду: Мне всё равно — Хорватия или Португалия. Это будет честь — сыграть против него, но это не имеет значения», — приводит слова Ямаля AS.

В 1/8 финала сборная Испании встретится с победителем пары Португалия – Хорватия.

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