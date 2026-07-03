Швейцария — Алжир: стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира. Команды будут играть на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Кобель, Закария, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

Алжир: Зидан, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Марез.

Швейцарцы заняли первое место в группе В, алжирцы стали третьими группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.