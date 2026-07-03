Матвей Кисляк ответил, изменился ли Дмитрий Игдисамов со времён работы в молодёжке ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о работе с главным тренером Дмитрием Игдисамовым.

— Со времён вашей совместной работы в молодёжной команде Игдисамов сильно изменился?

– Это то же самое, как мы о маме говорили. Мама — воспитатель, она всё равно мама. Так же и здесь. Для меня он такой же человек, каким был, когда мне было 14 лет. Это тренер, который всегда останется для меня таким человеком, каким я его узнал. Это авторитет, человек, который научил меня очень многому. Конечно, я рад, что ему доверили эту должность. Буду поддерживать его, стараться. В принципе, ничего не меняется. Что было в 14, 15, 16 лет, когда я с ним работал, то есть и сейчас. Единственное — я уже знаю его требования, и мне не придётся к ним привыкать.

– По сути, ваш прогресс, Кирилла Глебова, Матвея Лукина — это большая заслуга Игдисамова.

– Да, можно сказать, это большая заслуга всей системы работы с молодыми игроками в клубе. Когда вы играете вместе в молодёжной команде, а потом уже за основу — связи чувствуются. Допустим, я очень хорошо понимаю Кирилла Глебова. Понимаю, как и куда он бежит. Мы давно играем вместе, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.