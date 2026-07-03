Забитцер объяснил причину поражения Австрии в матче с Испанией в 1/16 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Поздравляю Испанию. В первые 20 минут, до перерыва, у нас были неплохие эпизоды. Но в последнем пасе, в завершающей фазе, видно, что не хватает качества и точности. Там и видна разница», – приводит слова Забитцера Kronen Zeitung.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.