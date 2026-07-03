«Выглядит мощнее». Аршавин сравнил сборную Испании и Франции на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о сборных Испании и Франции на ЧМ-2026.

«Испания — команда высокого уровня. Потрепать ее вряд ли кто‑то сможет в ее части сетки. Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее. Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Испании вышла в 1/8 финала, разгромив национальную команду Австрии (3:0). Сборная Франции в первом матче плей-офф разгромила Швецию со счётом 3:0. В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Парагваем.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.