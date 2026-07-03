Унай Симон оценил игру сборной Испании в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австрией

Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о победе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Австрии (3:0).

«Думаю, мы сыграли очень хорошо, великолепно действовали в обороне, и это то, что нам нужно извлечь из этой игры. Мы были близки к совершенству с 20-й минуты и до самого конца, и нам нужно поддерживать этот уровень, чтобы пройти в следующих раундах», — приводит слова Симона официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем в паре Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.