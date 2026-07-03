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«Мы очень уверены в своих силах». Эбишер — перед матчем Швейцарии с Алжиром на ЧМ-2026

«Мы очень уверены в своих силах». Эбишер — перед матчем Швейцарии с Алжиром на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Швейцарии Михел Эбишер высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча состоится сегодня, 3 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас много игроков в хорошей форме. Мы в хорошей форме и как команда. Мы много шутим и смеёмся, так как очень уверены в своих силах перед следующей игрой», — приводит слова Эбишера официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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