«Мы очень уверены в своих силах». Эбишер — перед матчем Швейцарии с Алжиром на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Швейцарии Михел Эбишер высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча состоится сегодня, 3 июля.

«У нас много игроков в хорошей форме. Мы в хорошей форме и как команда. Мы много шутим и смеёмся, так как очень уверены в своих силах перед следующей игрой», — приводит слова Эбишера официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.